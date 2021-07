[Communiqué] Fonds de prêts d’honneur « Industrie & Energie 4.0 » : 85 k€ pour inCare SAS

Le fonds de prêts d’honneur « Industrie & Energie 4.0 » a été créé par l’Institut Mines-Télécom (IMT) et la Fondation Mines-Télécom. Il vise à soutenir des innovations issues des sciences de l’énergie, des matériaux et des procédés. Au terme d’une réunion du comité décisionnaire (réunissant Orange, BNP Paribas, Accenture, Airbus, Dassault Systèmes et Sopra Steria) le 15 juin 2021, une enveloppe de 85 k€ a été octroyée à inCare SAS. Ce prêt d’honneur, ou emprunt à moyen terme, doit amorcer le développement de cette start-up incubée à l’IMT Mines Alès (Gard).