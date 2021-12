[Communiqué] Fonds d’accélération des investissements industriels : neuf nouveaux lauréats en Nouvelle-Aquitaine

Neuf nouvelles entreprises de Nouvelle-Aquitaine viennent d’être sélectionnées par Fabienne Buccio, la préfète de la région, et Alain Rousset, le président du conseil régional, dans le cadre du fonds d’accélération des investissements industriels. Le groupe Castel Frères, implanté à Bordeaux (Gironde), fait partie des nommés. Cette société, opérant dans la fabrication de boissons, a été retenue pour le projet de réaménagement de ses lignes d’embouteillage et de l’optimisation de son processus de vinification. Les huit autres entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont : Matière, Canapés design, La Noix Gaillarde, Adam, Sodopac, APF Entreprises 64, Clôtures et Piquets, et Écolience. Les projets sélectionnés assureront la création de 200 emplois. Les fonds octroyés permettront, entre autres, aux lauréats de diversifier leurs activités, de moderniser leurs procédés de fabrication et de pérenniser leur présence en Nouvelle-Aquitaine.

Rappelons que le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires est un programme lancé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il était initialement doté de 400 M€ à l’échelle nationale, et a été consolidé par une subvention supplémentaire de 300 M€, cofinancée à parité par l’État et les régions. Un complément de 150 M€ a été annoncé en septembre 2021. Avec ce fonds, l’État entend aider les entreprises à rebondir après la crise.