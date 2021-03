[Communiqué] FM Logistic et Franprix proposent des produits en vrac dans les rayons

L’enseigne de supermarché française Franprix collabore avec l’entreprise de logistique FM Logistic dans l’expérimentation d’une nouvelle approche commerciale. Il s’agit de la vente en vrac de produits dans les rayons. L’initiative consiste à présenter entre 24 et 36 références (pâtes, riz, cacahuètes, bonbons, cafe?…) dans quatre supermarchés Franprix situés à Paris, à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et à Andrésy (Yvelines). Selon Franc?ois Alarcon, directeur Strate?gie et innovation de Franprix, « le défi principal a été d’imaginer un concept commercial de vente en vrac attractif pour les consommateurs, en revoyant complètement les processus de conditionnement, de logistique ou encore de communication sur les produits ».