[Communiqué] Florange : la start-up Worm Génération recycle les plastiques avec des insectes

Après avoir remporté le concours en ligne « Greenathon » du Rotary Green Start-Up, la jeune entreprise Worm Génération, basée à Florange (Moselle), souhaite se lancer dans un projet inédit : concevoir une ferme d’insectes capables de recycler naturellement les plastiques. Pour réaliser son objectif, elle utilisera des vers de farine, appelés « ténébrions », qui se nourrissent entièrement de plastique et peuvent biodégrader sainement des tonnes de sous-produits alimentaires et plastiques, comme le polystyrène.

La création du projet Warm Génération permet à Vincent Heurtel, ingénieur agronome et fondateur de la start-up, de répondre à la difficulté industrielle de recycler des plastiques, comme le polyuréthane ou le polystyrène. Qui plus est, le transport de ces produits jusqu’aux sites de traitement peut représenter un coût considérable. Le projet Warm Génération consiste à utiliser les vers de farine afin de biodégrader par ingestion les deux tiers de ces plastiques. La mise en service d’une première ferme d’insectes est prévue pour 2023.

« Notre projet vise à réduire la pollution désastreuse du plastique à l’échelle planétaire. À titre d’exemple en France, sur 3,4 millions de tonnes de plastique produites par an, seulement 22,8 % sont recyclés au final, le reste des déchets sert à contaminer les espèces animales terrestres et marines que nous ingérons. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Ces insectes pourront ensuite être transformés en farine alimentaire pour animaux (poissons, poules), protéinée, locale et écologique, ou en un riche fertilisant naturel pour les agriculteurs », ont expliqué Vincent Heurtel et Gabriel van den Broek, les cofondateurs de Worm Génération.