[Communiqué] Florange : inauguration de la nouvelle ligne de galvanisation du groupe Arcelor Mittal

Le lancement opérationnel de la nouvelle ligne de laminage du site de Florange (Moselle) du groupe Arcelor Mittal a été réalisé au printemps 2019. L’inauguration de cette unité de production d’acier « Usibor », un acier recouvert d’aluminium hautement résistant, s’est tenue le 21 septembre dernier. Cette cérémonie a été honorée par la présence d’une centaine d’invités, dont des élus locaux comme le maire de Florange Rémy Dick.

Le groupe Arcelor Mittal a investi 89 M€ dans cette nouvelle ligne de production Galsa 2. Cette dernière possède une capacité de production de plusieurs centaines de milliers de tonnes d’acier par an, pour l’industrie automobile et l’électroménager (brûleurs, fours, barres de cuisson, etc.). À noter qu’elle fonctionne 24h/24, 7j/7 tout en limitant les nuisances sonores grâce à la localisation des machines. Dans une démarche plus écologique, le site limite l’impact environnemental en consommant moins d’eau puisée dans la Moselle et en recourant au recyclage des rejets d’eau.