[Communiqué] Firminy : le nouveau centre de tri devrait être créé en 2023

L’an dernier, dans la commune de Roche-la-Molière, le centre d’enfouissement des déchets de Borde-Matin a enterré 126 000 tonnes, soit 63 % des déchets collectés par Saint-Étienne Métropole. Actuellement, les Stéphanois s’interrogent sur les modes de recyclage. Les plastiques ne sont pas tous recyclables. Les habitants hésitent devant les bacs jaunes dédiés aux déchets récupérables. Afin de simplifier leur sélection, un nouveau centre de tri des déchets ouvrira à Firminy (Loire) en 2023.

La Ville s’est fixé une nouvelle stratégie dans le but de réduire le volume de déchets enfouis. La rénovation et l’agrandissement du nouveau site de Firminy, qui recyclera 100 000 tonnes de déchets supplémentaires, seront effectués avant l’automne 2023. Le projet vise à agrandir les capacités de traitement du site. Notons que ce dernier triera les plastiques les plus fins, dont les emballages ou les pots de yaourt.

Le coût total du projet s’élève à 32 M€.