[Communiqué] Filière viande : Josselin Porc Abattage valorise ses déchets

La société morbihannaise Josselin Porc Abattage (JPA) soutient une initiative locale de production de biogaz.

Spécialisée dans la première et la deuxième transformation de viande porcine, la société JAP est implantée depuis 1990 dans le Morbihan, dans la commune de Josselin. Elle a rejoint le groupe Agromousquetaires en octobre 2014, le pôle agroalimentaire du groupement Les Mousquetaires.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration des processus de production, l’entreprise JPA s’est engagée dans la valorisation de ses déchets, et notamment de la graisse des porcs, tout en participant à une initiative locale en faveur de l’environnement. Pour ce faire, elle a décidé de nouer un partenariat avec Jean-Marc Onno, éleveur de porcs et vice-président de l’Association des méthaniseurs de France. Ce dernier produit du biogaz à partir de lisier et de matières végétales, soit environ 100 000 m3 de biogaz par an depuis six ans. La société JPA se dit fière de ce premier pas vers la maîtrise de l’impact environnemental de ses activités en favorisant l’économie circulaire (un concept économique qui met en avant une production de biens et de services soucieuse de l’environnement).