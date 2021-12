[Communiqué] Feugier Environnement : de nouvelles plaques produites

L’entreprise Feugier Environnement est implantée à Sault-Brenaz (Ain) depuis 1821. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils de levage mécanique et électrique à crémaillère destinés aux ouvrages hydrauliques. En 2015, la société a complété son activité par le développement d’une gamme de batardeaux et d’aiguilles de barrage en aluminium.