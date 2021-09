[Communiqué] Fermentalg reçoit le feu vert pour commercialiser ses huiles DHA Origins sur le marché de l’alimentation infantile

L’AESA, dont le champ de compétence englobe la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, a donné son feu vert à la cleantech Fermentalg à Libourne (Gironde) pour vendre son huile riche en oméga 3 aux fabricants de préparations pour nourrissons. Selon Philippe Lavielle, le PDG de l’entreprise girondine, cette nouvelle leur ouvre les portes d’un nouveau segment du marché européen.

La société Fermentalg, spécialisée dans la recherche et l’exploitation bio-industrielle des microalgues, a développé une gamme d’huiles riches en DHA, des produits 100 % végétaux, exempts de métaux lourds, de pesticides et de contaminants.

Grâce à son produit phare, DHA Origins 550 mg, utilisé en complément et en superaliment, Fermentalg a vu ses ventes tripler au premier semestre 2021. À noter que la société vient de créer, au début de l’année, une coentreprise avec le groupe de gestion de l’eau et de déchets Suez pour accélérer l’industrialisation et la commercialisation de leur solution commune de dépollution de l’air.