[Communiqué] Fayat conforte sa présence dans la transformation numérique

Le groupe bordelais Fayat (Gironde), concepteur et fabricant de solutions innovantes autour de grands métiers comme le BTP et la chaudronnerie, poursuit sa stratégie de croissance en France. Le 20 septembre 2021, il a acquis la société NXO (Hauts-de-Seine), évoluant dans le secteur de l’intégration et de la gestion des flux digitaux des entreprises. Cette dernière conçoit et exploite des solutions de communication et de collaboration, ainsi que des infrastructures digitales et de sécurité. NXO est désormais intégrée à la division Fayat Énergies Services du groupe.

Cette acquisition permet au fabricant bordelais de renforcer son activité Digital & Systèmes, et d’assurer un meilleur accompagnement de ses clients existants et nouveaux dans leur adaptation liée à l’essor du numérique, des objets connectés et d’Internet. En outre, elle lui donne la possibilité d’élargir son offre, en proposant des solutions relatives aux enjeux de croissance exponentielle des flux de données.

Quant à NXO, cette collaboration l’aide à développer et consolider sa position dans les services réseaux et télécom, tout en élargissant son champ d’action pour mieux profiter de l’essor des solutions numériques. Les synergies qui vont se créer au sein de la division assureront ainsi de nouvelles possibilités de business et de métiers.