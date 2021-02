[Communiqué] Farébersviller : l’enseigne La Maison Point Vert s’installera prochainement dans le centre commercial B’Est

L’enseigne La Maison Point Vert, multi-spécialiste à dominante bricolage, poursuit son maillage sur le territoire français à travers de nouvelles implantations. Le réseau ouvrira son sixième magasin dans le centre commercial B’Est, à Farébersviller, dans le département de la Moselle, au printemps 2021.

Comme les autres points de vente de La Maison Point Vert, cette nouvelle boutique de 3 000 m² proposera des équipements de bricolage (électricité, plomberie et gros œuvre), de décoration (peinture, voilages et luminaires), de jardinage et de potager. Selon la direction de B’Est, La Maison Point Vert sera la première à proposer ce type d’offre dans le centre commercial.

Le centre commercial envisage d’offrir de nouvelles perspectives à ses clients avec l’arrivée d’autres enseignes cette année.