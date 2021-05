[Communiqué] Explor Visit proposera une visite virtuelle du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon en mai 2021

La jeune start-up Explor Visit, basée à Montargis (Loiret) est spécialisée dans l’accompagnement des musées, des quartiers historiques et des centres d’art dans leurs projets de visites virtuelles et visites guidées à distance. Elle proposera, d’ici mai 2021, la visite virtuelle du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon (Orne). Pour concrétiser ce projet, Faouzi Teboulbi, fondateur de la société, a numérisé les espaces permanents et les œuvres de ce centre culturel. Cette étape est essentielle « pour que l’on puisse ensuite se promener en touchant l’écran de sa tablette ou avec les flèches du clavier de l’ordinateur », souligne ce jeune entrepreneur.

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), qui a financé le projet à hauteur de 5 k€, affirme avoir « sélectionné une cinquantaine d’œuvres des collections permanentes, dans les espaces Beaux-arts, Dentelle et Cambodge. Nous sommes persuadés que ces visites virtuelles sont un virage à ne pas manquer ». Cette découverte en ligne sera gratuite, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour rappel, Explor Visit propose depuis sa création, en mars 2020, une alternative de visite aux musées ainsi qu’aux châteaux, et leur assure une présence en ligne. À ce jour, la jeune pousse a déjà numérisé plus de 50 équipements culturels, dont le musée de Bayeux, en Normandie. Elle est aussi intervenue au Grand Palais, au Panthéon et à la Cité de l’architecture.