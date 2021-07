[Communiqué] EthicDrinks : lauréat du concours Millésime Adelphe 2021

Le concours Millésime vise à récompenser des entreprises ayant de bonnes pratiques en matière d’écoconception et de communication responsable. L’événement est organisé par l’Adelphe, une société non lucrative dont la mission consiste à développer le recyclage des emballages ménagers des entreprises. Pour l’année 2021, la récompense est octroyée à EthicDrinks, une jeune entreprise de négoce établie à Bordeaux (Gironde). « Remporter ce prix de l’écoconception est un vrai gage de reconnaissance pour les valeurs que nous prônons, pour les actions que nous déployons depuis notre lancement, pour nos équipes qui s’impliquent au quotidien à rendre le monde meilleur, à notre échelle. Ce concours, agréé par l’État, et ce prix unique dans le monde du vin, viennent soutenir notre démarche écoresponsable, sincère, engagée depuis un an et demi », a déclaré Mickaël Alborghetti, fondateur d’EthicDrinks, sur le portail web Aquitaineonline.