[Communiqué] Ergosanté propose ses exosquelettes en Allemagne

Ergosanté, un spécialiste des solutions ergonomiques sur mesure au service du maintien de l’emploi des travailleurs handicapés, a ouvert une nouvelle filiale en Allemagne. Il s’agit d’une unité de diffusion basée à Öhringen, baptisée ErgoSchutz. Elle servira de point d’attache pour la commercialisation d’une gamme d’exosquelettes (appareils motorisés fixés sur un ou plusieurs membres du corps humain pour lui redonner sa mobilité ou en augmenter ses capacités) dédiés à la protection des travailleurs de l’industrie. « Nous accélérons désormais notre développement à l’export à travers l’ouverture de nouvelles filiales. L’Allemagne est la première étape de ce mouvement d’internationalisation », explique Samuel Corgne, dirigeant et fondateur de l’entreprise domiciliée à Anduze (Gard).

Ergosanté renforce ses activités à l’international à travers l’ouverture d’ErgoSchutz. L’entreprise exporte déjà ses produits aux États-Unis, en Italie, au Canada et au Brésil. Elle conçoit notamment, pour les personnes valides et non valides, différents articles allant des sièges ergonomiques (fauteuils de bureau qui permettent d'adopter une bonne position et éviter le mal de dos) aux solutions d’aménagement de poste de travail.