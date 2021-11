[Communiqué] Éolane entend atteindre les 500 M€ de chiffre d’affaires en 2025

Implanté à Angers (Maine-et-Loire), le groupe Éolane évolue dans la fabrication de cartes électroniques pour différents secteurs industriels hautement technologiques et stratégiques, et ce, en France comme à l’international. Créée en 1975, la société ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 500 M€ en 2025. Ce chiffre sera en partie soutenu par une croissance organique (capacité d’une entreprise à augmenter ses parts de marché et donc ses bénéfices, en stratégie d’autodéveloppement), et en réalisant des acquisitions en France et à l’étranger.

Comme ses concurrents, l’entreprise fait face à une pénurie de matières premières, causée essentiellement par la crise sanitaire. Notons que plus de 80 % de ses fournisseurs sont asiatiques et américains. Toutefois, sa filiale Éolane Sourcing en Asie lui assure une certaine sécurité des approvisionnements, en allant chercher les matières premières directement à la source. Sans oublier que certains de ses grands donneurs d’ordre, tels que Thalès, spécialisé dans la conception et la commercialisation d’équipements et de systèmes électroniques pour l’aérospatial, la défense et le transport, lui fournissent leurs propres composants.