[Communiqué] Entreprise Roset : une école de formation pour ses futurs employés

Roset est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de meubles personnalisés. La société emploie 800 personnes dans l’ensemble de ses sites, dont 400 sur le site principal de Briord (Ain). L’entreprise se retrouve, comme beaucoup d’autres, face à un manque de main-d’œuvre.

Dans l’objectif de recruter des personnes compétentes, et dans le cadre du dispositif France Relance, l’entreprise Roset envisage de lancer une école pour former ses futurs employés. Ce projet, d’un montant estimé à 1,5 M€, sera financé à hauteur de 800 k€ par l’État. Cette subvention entre dans le cadre de l’appel à projets « Territoire d’industrie », qui vise, entre autres, à augmenter la capacité de production et à renforcer les recrutements dans les sites de Rambert-en-Bugey et de Saint-Jean-le-Vieux.