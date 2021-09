[Communiqué] Entreprise Europe Network Auvergne-Rhône-Alpes : des rencontres BtoB entre professionnels

Le réseau EEN Auvergne-Rhône-Alpes, dont la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain est membre, est un réseau de la Commission européenne en région chargé de conseiller et d’accompagner les PME dans la concrétisation de leurs projets de développement. Chaque année, il organise des rencontres BtoB à travers des conférences internationales, des expositions, des salons ou des foires. Cette année, le réseau propose trois événements phares permettant à des entreprises ainoises de participer.

La première rencontre était le salon Global Industrie. Ce rendez-vous international de l’industrie s’est déroulé à Lyon du 6 au 9 septembre dernier. Le second événement organisé par l’EEN cette année est le salon SIDO 2021. Celui-ci aura lieu à Lyon les 22 et 23 septembre, et à Paris les 9 et 10 novembre. Il s’agit d’un rendez-vous annuel européen BtoB présentant toutes les solutions technologiques de la reprise économique (IA, robotique, etc.).

Enfin, la rencontre d’affaires internationales « Green Days » aura également lieu à Lyon du 12 au 15 octobre 2021, dans le cadre de la prochaine édition du salon international « Pollutec ». Il constitue l’événement de référence des professionnels de l’environnement et la vitrine des solutions environnementales pour l’industrie (gestion des déchets, gestion de l’énergie, gestion de l’empreinte écologique des activités industrielles, etc.).