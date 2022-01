[Communiqué] Enogia va piloter le projet de recherche QualifHY

Initiative de recherche collaborative sur l’hydrogène, le projet QualifHY vise la création d’une plateforme de test, de qualification et de caractérisation des composants, des systèmes ainsi que des procédés industriels autour des piles à combustible. En décembre dernier, l’entreprise Enogia, à Marseille (Bouches-du-Rhône) a été désignée pour être le chef de file dudit consortium. Ce fabricant de turbines transformant la chaleur fatale (énergie thermique indirectement produite par un processus industriel, et qui n’est ni récupérée, ni valorisée) en électricité est chargé de créer un banc d’essai de compresseurs pour pile à combustible hydrogène (PAC). L’équipement servira à tester des machines d’une puissance maximale de 50 kW. Il permettra ainsi de qualifier les performances et la fiabilité de ces dernières à travers des essais de longue durée.