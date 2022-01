[Communiqué] Energy &+ veut atteindre les 20 M€ de chiffre d’affaires cette année

La société Energy &+, établie à Saint-Nolff (Morbihan), est spécialisée dans la valorisation de la biomasse en énergie pour les collectivités locales, les industries, les entreprises et les exploitations agricoles. Elle recycle, entre autres, les résidus de culture et les effluents agricoles. L’entreprise s’est aussi lancée dans la transformation du bois en gaz de synthèse. Le produit obtenu se compose d’hydrogène, de monoxyde de carbone et de CO?. Il peut être utilisé dans un moteur pour produire de l’électricité ou de la chaleur, dans différents secteurs comme la sidérurgie et la verrerie. Energy &+ entend démocratiser l’usage du gaz de bois. En 2021, il représentait 50 % du chiffre d’affaires de cette entreprise morbihannaise, et devrait atteindre les 80 % cette année.