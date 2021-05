[Communiqué] En Vendée, la Coopérative Agricole Vendéenne d’Approvisionnement de Céréales lance sa marque de miel, « Nectar des Champs »

La CAVAC déploie aujourd’hui une nouvelle filière de production de miel et s’engage à former une quinzaine d’agriculteurs à l’apiculture pendant douze mois. Deux ruchers-écoles ont été mis en place à Vix et à Pouillé (Vendée) pour former les agri-apiculteurs. Les produits de la ruche obtenus seront commercialisés pour alimenter la marque « Nectar des Champs » de la CAVAC. Cette nouvelle marque met en avant les valeurs et les engagements de la coopérative pour faire vivre les territoires, entretenir les paysages et préserver la biodiversité. En effet, tous les apiculteurs bénéficient d’un contrat garantissant un volume et un prix d’achat fixe du miel pendant cinq ans.

La CAVAC est un groupe coopératif polyvalent qui compte quatre pôles : végétal, animal, distribution verte et agro-transformation. Le groupe rassemble aujourd’hui près de 10 000 agriculteurs et 1 650 salariés, situés principalement en Vendée. Il a constitué un écosystème de PME locales installées à moins de 100 km de son siège à La Roche-sur-Yon (Vendée). Sa marque, « Nectar des Champs », propose deux versions de miel 100 % locales : l’une de Vendée et l’autre du Poitou-Charentes. « La commercialisation est en cours et arrive déjà dans certains Gamm vert. Cela va suivre dans les grandes et moyennes surfaces, ainsi que dans les magasins », assure Nicolas Viacroze, responsable biodiversité de la CAVAC.