[Communiqué] Elven : une extension de 3 000 m² pour Elixance

L’entreprise Elixance, implantée à Elven (Morbihan), fabrique chaque année plus de 1 000 tonnes de granulés colorés, qui sont infusés dans des produits finis, tels que les emballages alimentaires, les crayons et les bouchons. Elle propose ses colorants à près de 180 entreprises aux activités diversifiées, dans l’agroalimentaire, l’industrie, le BTP, le cosmétique, l’énergie et les sports de loisirs. Afin d’ancrer son maillage sur ce marché, la PME réajuste sa stratégie de croissance. Elle prévoit ainsi d’augmenter sa capacité de production en construisant un bâtiment de 3 000 m² sur son site actuel. La livraison de cette infrastructure est envisagée pour 2023.

Toujours dans cette perspective de développement, la société entend recruter de nouveaux collaborateurs, dont des opérateurs de production, des conducteurs de ligne et des mélangeurs. Elle prévoit de doubler ces recrutements d’ici 2022, et ainsi de passer de PME à PMI. Elixance, fondée en 2004 par Bruno Legentil, ambitionne en outre pour l’an prochain de réaliser 10 M€ de chiffre d’affaires, alimentés par le développement de la prestation coloration et de l’intégration de la production de matières plastiques.