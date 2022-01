[Communiqué] Élisabeth Borne en visite au sein de la société Filix en décembre 2021

Le vendredi 10 décembre 2021, l’entreprise Filix établie à Condé-en-Normandie, dans le département du Calvados, a reçu la visite d’Élisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Rappelons que cette PME dirigée par Étienne Moreau conçoit, fabrique et commercialise des fils techniques pour le secteur de l’habillement, de la mode, du médical, du sport, de l’automobile et de l’aéronautique. Elle exporte une bonne partie de sa production dans plusieurs pays européens tels que l’Italie, ainsi que la Grande-Bretagne et l’Allemagne.