[Communiqué] Effidence a annoncé l’intégration de deux robots mobiles autonomes par SEAT

L’entreprise Effidence, un concepteur de solutions logistiques robotisées, a annoncé l’intégration de deux robots mobiles autonomes dans l’unité de production de SEAT à Martorell, en Espagne. Il s’agit d’un modèle baptisé EffiBOT. C’est un appareil « capable de suivre les déplacements de la personne ayant touché son écran tactile, sans qu’elle ait besoin de porter un quelconque dispositif sur elle, même si elle rencontre une personne ou un objet sur son chemin. Par ailleurs, il peut déplacer toutes sortes de matériaux nécessaires à l’assemblage des voitures, qu’il s’agisse de porter jusqu’à 250 kg ou de tracter jusqu’à 500 kg », explique l’enseigne, établie à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), dans un communiqué publié le 28 avril 2021.

Pour SEAT, l’intégration de ces EffiBOT s’inscrit dans le cadre de son objectif de devenir une usine plus intelligente, numérisée et de plus en plus connectée. « Les robots mobiles autonomes nous placent à la pointe de l’innovation dans le secteur automobile. Ils sont également un exemple clair de la façon dont les robots peuvent collaborer avec les employés pour faciliter leur travail. Leur intégration contribue à piloter l’industrie 4.0 et à nous rendre plus efficaces, flexibles, agiles et compétitifs », a déclaré Herbert Steiner, le vice-président de ce constructeur automobile espagnol.