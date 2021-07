[Communiqué] EDF Bugey : l’unité de production no 4 reprend du service

La quatrième visite décennale du réacteur no 4 de la centrale nucléaire du Bugey est terminée. Cette unité de production est de nouveau connectée au réseau électrique national depuis le 24 juin dernier.

La centrale nucléaire du Bugey est située dans la commune de Saint-Vulbas (Ain). Dans le cadre de la quatrième visite décennale, le réacteur no 4 a été mis à l’arrêt en novembre 2020. Notons que cet examen périodique a permis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de déterminer les conditions de fonctionnement à venir de ce réacteur. Pendant cet arrêt, l’ASN a mené diverses activités. Elle a notamment engagé des opérations de maintenance préventive et de contrôle des matériels (robinetteries, tuyauteries, groupes électrogènes, etc.). La résorption des écarts de conformité était également au programme, ainsi que l’épreuve hydraulique du circuit primaire principal. À ces opérations s’est ajouté le renouvellement d’une partie du combustible.

Une fois l’analyse des résultats des contrôles et des travaux réalisés terminée, l’ASN a donné son accord au redémarrage du réacteur no 4 de la centrale nucléaire du Bugey le 11 juin dernier. Depuis le jeudi 24 juin, cette unité de production est de nouveau connectée au réseau électrique national. Notons que l’ASN considère que cette visite décennale a conduit à des résultats satisfaisants.