[Communiqué] Ecosys : recyclage des sapins de Noël

La ville de Vannes a décidé de transformer les sapins de Noël sur la plate-forme de recyclage de l’entreprise Ecosys à Ploeren (Morbihan). Cette dernière est spécialisée dans le développement durable, les énergies renouvelables et le recyclage. La start-up fabrique et sélectionne également des produits 100 % naturels. Elle est par ailleurs engagée dans le recyclage des bois de palettes, des branchages et des troncs d’arbre en provenance d’entreprises d’élagage.