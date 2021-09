[Communiqué] E-Aligner s’installe dans le nouveau pôle « Filature numérique » de Cholet

La « Filature numérique » de Cholet (Maine-et-Loire), un nouveau pôle destiné à favoriser le travail et l’émergence autour de la filière numérique, vient d’ouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux. La société choletaise E-Aligner, spécialisée dans la conception et la fabrication des prothèses dentaires en 3D, fait partie des nouveaux résidents de ce pôle, situé dans le quartier du Carteron, près de l’École Supérieure du Choletais (ESUPEC). Cette start-up propose des gouttières (appareils orthodontiques) innovantes, destinées à corriger des défauts mineurs de la denture, et d’autres équipements dentaires. L’agence web Enjin et IT Gouvernance, évoluant dans le domaine du management des systèmes d’informations, font également partie des résidents du site. Ce dernier pourra prochainement accueillir d’autres entreprises et start-up de la filière.