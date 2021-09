[Communiqué] Durtal : Wienerberger innove avec une brique plus légère et plus écologique

De sa brique Climamur avec deux alvéoles chargées en laine de roche à la brique Mur’Max de Bio’Bric alvéolée, dont les parois ont une résistance répondant aux exigences incendie, Wienerberger ne cesse d’innover en proposant des solutions pour faciliter la construction d’un habitat à travers sa gamme de produits en terre cuite.

La marque NATURbric figure au premier rang de ses innovations technologiques. Il s’agit d’une brique écoconçue et plus légère qui répond aux exigences environnementales à chaque étape de sa production. Ce matériau bas carbone, fabriqué exclusivement à Durtal, représente 5 à 6 % de la production du site. En plus de sa performance thermique, la brique est facile à poser et conçue pour limiter l’impact carbone dans les travaux de construction.

Wienerberger est une entreprise autrichienne reconnue dans la fabrication de briques, de tuiles et de bardages. Elle s’est installée à Durtal (Maine-et-Loire) en 2010, mais elle compte neuf usines en France et plusieurs marques telles que Koramic, NATURbric, Porotherm, Terca, Argeton, Argemax et Aléonard. L’usine de Durtal fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et produit en moyenne près de 30 000 briques par jour.