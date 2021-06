[Communiqué] DR Automatisation s’implante à Tossiat

Créée en juin 2017, l’entreprise DR Automatisation est spécialisée dans la réalisation de lignes de production automatisées et robotisées dans divers secteurs d’activité. Elle propose ainsi de nombreuses prestations comme la palettisation, l’assemblage, le vissage, les tests d’étanchéité, la soudure, le marquage… Ses clients sont principalement situés en France, et plus particulièrement en Rhône-Alpes, mais aussi en Suisse.