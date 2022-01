[Communiqué] Deux entreprises du Loiret ont été présentes au Salon de l’électronique grand public

Le Salon international de l’électronique et des technologies grand public se tient à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022. Parmi les 24 start-up françaises innovantes retenues par Business France, Lify Air, installée au Lab’O, à Orléans (Loiret), et All Circuits, à Meung-sur-Loire (Loiret), ont participé à ce salon.

Créée en 2018, la société Lify Air est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de capteurs de pollen, des produits capables de détecter la présence de pollens dans l’air ambiant et d’alerter en temps réel les personnes allergiques. En partenariat avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’incubateur numérique Lab’O, la jeune pousse ambitionne d’étendre son offre à l’international. Notons que Lify Air a déjà été nommée dans la catégorie « innovation » par les trophées de l’entreprise du Loiret, et lauréate du concours i-Lab du ministère de la Recherche à l’été 2020.

La start-up All Circuits, quant à elle, est spécialisée dans la production de cartes électroniques. Elle était aussi présente à Las Vegas en tant que sponsor de Business France, et conseillère et accompagnatrice des start-up dans l’industrialisation de leurs produits. Par ailleurs, elle prévoit d’agrandir l’usine de Meung-sur-Loire, et de poursuivre sa croissance, notamment dans l’équipement des véhicules électriques pour des marques comme Renault.