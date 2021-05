[Communiqué] Des compléments alimentaires made in Le Grau-du-Roi

Andréa Diot est la fondatrice de l’entreprise Kalyotis, au Grau-du-Roi (Gard), spécialisée dans la création de compléments alimentaires. Titulaire d’une licence en microbiologie de la Faculté des Sciences de Montpellier et d’un master en ingénierie de la santé, la jeune entrepreneuse vient de lancer sa propre gamme de compléments alimentaires sous forme de gummies (bonbons gélifiés). En plus de renforcer le système immunitaire, ils permettent de lutter contre l’arthrose et le cholestérol.

Il s’agit d’un produit innovant avec l’aspect et le goût d’une pâte de fruits. « Mon idée, c’est de rendre leur prise agréable et de supprimer cet aspect médicamenteux », explique Andréa Diot, qui considère le Carticalm comme son produit phare. Ce dernier permet de lutter contre l’arthrose, qui touche de nombreux seniors. « J’ai eu beaucoup de précommandes pour celui-ci, se réjouit-elle. J’ai aussi développé un complément qui sert à réduire le cholestérol et un autre, plus grand public, qui permet de renforcer les défenses immunitaires. »