[Communiqué] Délicats Savonnerie : des savons et des soins cosmétiques écoresponsables made in Gard

Savons, shampoings solides, et autres cosmétiques écoresponsables et 100 % naturels, les produits de la jeune entreprise Délicats Savonnerie, située à Beaucaire (Gard), sont conçus dans le respect des méthodes ancestrales de saponification. « Je porte ce projet par la volonté de m’inscrire dans les tissus économiques locaux tout en contribuant à une transition vers un mode de vie plus sain, plus éthique et plus respectueux de l’environnement », souligne Jessica Girard, la fondatrice de Délicats Savonnerie (achetonsbeaucaire.fr/delicats-savonnerie). En effet, les formules ont été validées par un toxicologue agréé.