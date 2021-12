[Communiqué] Daurema va investir 4 M€ pour industrialiser ses emballages en cellulose

Fondée début 2021, la jeune société Daurema, implantée à Neuville-en-Ferrain (Nord), développe des emballages alimentaires en fibre de cellulose moulée. Il s’agit d’une alternative au carton et au plastique. Afin d’assurer le déploiement de ce produit, l’entreprise va investir 4 M€ dans l’acquisition d’une nouvelle usine à Wattrelos (Nord). Ce site permettra, dès l’été 2022, de produire quelque 45 millions d’unités par an, sur trois lignes de production. La société, codirigée par Frédéric Salomon et Cyril Forestier, entend doubler sa capacité d’ici quatre ou cinq ans, afin d’atteindre les 5 M€ de chiffre d’affaires.

Les producteurs de fruits et légumes constituent les premières cibles de la jeune pousse. Notons que la législation leur impose le « zéro plastique » à partir de janvier 2022. Selon les mots de ses dirigeants, la cellulose développée par Daurema est hydrophobe, et ce, sans recours à un film alimentaire. Ses emballages ne se déforment pas au contact des produits humides. D’ores et déjà, l’entreprise compte un premier client, un producteur de champignons de la région.

Par ailleurs, la société est en train de lever 400 k€ pour son projet. La somme perçue lui permettra de créer cinq emplois dès le printemps prochain, et à terme une vingtaine.