[Communiqué] Dassaud Fils Coutellerie s’enrichit de nouveaux projets

L’entreprise Dassaud Fils Coutellerie, implantée à Courpière (Puy-de-Dôme), spécialisée dans la fabrication de couteaux professionnels destinés à l’agroalimentaire, vise l’export et entend agrandir ses locaux. Elle cherche à proposer des productions destinées aux particuliers et à créer un nouveau site Internet. La société a reçu le 21 juin 2021 la visite de Philippe Chopin, le préfet du Puy-de-Dôme, et d’Étienne Kalalo, le sous-préfet du département.