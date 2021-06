[Communiqué] Daan Technologies représentera la Vendée au salon du « Fabriqué en France »

Le Vendéen Daan Technologies propose un mini lave-vaisselle « made in France », baptisé « Bob ». Cette machine innovante est conçue pour les surfaces réduites avec sa taille compacte. Son poids de 11 kg permet, au besoin, de la rendre nomade. La société enregistre actuellement 2?000 Bobs vendus chaque mois alors que sa production n’a débuté que vers la fin de l’année 2020. L’entreprise, cofondée par Damian Py et Antoine Fichet, a tout récemment été sélectionnée pour représenter la Vendée au salon du « Fabriqué en France », qui se tiendra en juillet 2021 à l’Élysée. Et tout le mérite revient à son mini lave-vaisselle Bob.