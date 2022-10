[Communiqué] d'Or : Atol se positionne sur le marché de l’audioprothèse

L’entreprise Atol, implantée à Magne (Deux-Sèvres), est une chaîne d’opticiens. Afin de conforter sa croissance et de diversifier ses activités, elle lance une enseigne exclusivement dédiée à l’audition. Baptisée « Atol Audition », la centrale d’achats Audition Group est établie à Beaune (Côte-d’Or). Elle stocke plus d’une centaine de références d’aides auditives et d’accessoires provenant des marques Starkey et Signia, des fabricants experts dans le secteur.

Pour ses premiers pas sur le marché de l’audioprothèse, l’entreprise met l’accent sur l’innovation, notamment sur la connectivité des aides auditives et leurs fonctionnalités avancées. La marque proposera également un service d’accompagnement adapté au traitement des différents troubles auditifs. Sa stratégie de déploiement est axée sur la proximité avec les clients. L’enseigne s’appuie sur des centres exclusifs dans les lieux très fréquentés et facilement accessibles, principalement dans les centres commerciaux.

Les trois premières boutiques sont ouvertes aux Pavillons-sous-Bois en Ile-de-France, à Sainte-Eulalie et à Bordeaux-Mériadeck dans le département de la Gironde. La marque a pour objectif d'ouvrir une quarantaine de centres d'ici à la fin de l'année 2022.