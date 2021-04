[Communiqué] Cyclium : une nouvelle convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard

Cyclium est une association qui regroupe 65 entreprises œuvrant dans le domaine de la construction, de la maintenance et du démantèlement d’installations nucléaires dans le secteur Sud Méditerranée. Elle bénéficie, depuis dix ans, du soutien de la CCI du Gard. L’association a fourni son plan d’action pour 2021, et ses projets seront soutenus par la CCI à travers un accompagnement logistique et financier. « En 2021 nous avons prévu une formation sur la nouvelle certification ISO nucléaire 19443, ou encore une autre qui va débuter sur la cybersécurité, car beaucoup d’entreprises sont confrontées à des logiciels de rançonnement », explique Didier Giffard, président de Cyclium.