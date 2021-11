[Communiqué] CréaWatt Fabrick : des panneaux solaires moins lourds en perspective

L’entreprise CréaWatt Fabrick a décidé d’implanter son site d’assemblage à Pannes (Loiret). Elle prévoit d’y mettre en œuvre des panneaux solaires pesant moins de trois kilos au mètre carré. Selon son dirigeant Jean-Noël Gaine, l’objectif est de produire entre 1 000 et 1 500 panneaux par jour.

Notons que cette solution technique proposée par CréaWatt Fabrick est conçue pour pallier les difficultés des processus de fixation sur les grandes toitures et sur les chantiers de grande ampleur. Elle s’affiche également parmi les perspectives contribuant à la réduction des empreintes carbone et permettant aux industriels de réaliser des économies d’énergie. Lors de l’inauguration de ce nouveau site d’assemblage le 28 octobre 2021, les panneaux, prévus pour s’adapter à tous les types de support, ont été présentés aux partenaires et aux clients.

La société CréaWatt Fabrick ambitionne de conquérir les marchés liés à la transition énergétique. Elle réunit plus d’une trentaine de collaborateurs et continue de recruter pour atteindre son objectif de production.