[Communiqué] Création d’entreprise : Nîmes Start-Up Challenge 2021

Comme chaque année, l’université de Nîmes (UNÎMES) et le Campus CCI Gard organisent le Nîmes Start-Up Challenge. L’édition de cette année, qui a eu lieu les 11 et 12 mars derniers, a été co-organisée par le Pôle Étudiant pour l’innovation, Pépite-LR. Les participants étaient organisés en 12 équipes réunissant des étudiants de l’École de gestion et de commerce de Nîmes, de la licence professionnelle « Métiers de la mode » et du master « Psychologie sociale et environnementale » de l’université de Nîmes. Pour la première fois, le challenge a eu lieu à distance, sur une plateforme en ligne dédiée.