[Communiqué] Covid-19 : Solomon lance des masques de protection adaptés aux sports en extérieur

L’entreprise Solomon lance la commercialisation de sa nouvelle gamme de masques de protection contre la Covid-19. Ce dispositif innovant est adapté aux sports en extérieur. Deux modèles sont disponibles : l’un destiné aux sports d’hiver et l’autre pour les sports d’été. Un volume de 10 000 masques par mois sera produit par l’équipementier sportif basé à Annecy (Haute-Savoie).

Ces nouveaux masques de sport présentent un taux de filtration minimum de 90 %. Ils sont le fruit d’un partenariat entre l’entreprise Solomon, l’entreprise textile Chamatex (Ardèche) et le groupe Zebra, une agence de conseil en stratégie, innovation et design. « On est sur une conception ultra moderne, il n’y a aucune coupure, tout est découpé au laser et soudé à l’ultrason. J’ai dans les mains un masque premium unique, c’est la ‘Formule 1’ du masque » explique Gilles Réguillon, le président du groupe Chamatex.