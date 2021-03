[Communiqué] COVID-19 : HBP Group et Pracartis commercialisent PreciMask, un masque de protection réutilisable à l’infini

HBP Group et Pracartis, deux entreprises basées en Haute-Savoie, passent au stade de la vente de leur nouveau modèle de masque de protection contre la COVID-19, le PreciMask. Il s’agit d’un masque en silicone transparent conçu pour être réutilisable à l’infini. Le produit est proposé en deux versions : le PreciMask Pro et le PreciMask Air. Ils sont vendus exclusivement en ligne, avec un prix d’entrée de gamme à 78 €. « Nous sommes prêts à en produire jusqu’à 50 000 par mois », déclare Louis Pernat, le directeur d’HBP, spécialisé dans l’accompagnement d’entreprises.

Le PreciMask dispose d’un système de filtration inédit avec des filtres à particules en céramique qui offrent une efficacité supérieure à celle des masques chirurgicaux. Il bénéficie par ailleurs d’une conception écoresponsable avec des cartouches nettoyables et réutilisables. Selon HBP Group et Pracartis, « le niveau de filtration des cartouches a été validé par le département Biomatériaux et Particules Inhalées de l’École Nationale des Mines de Saint-Étienne ».