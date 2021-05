[Communiqué] Cougnaud déploie plus de 25 M€ pour sa filiale Cougnaud Services

Le groupe vendéen Cougnaud, spécialisé dans la fabrication de bâtiments modulaires (constructions sur mesure, prémontées dans une usine), entend conforter le maillage territorial de sa filiale Cougnaud Services, située à La Roche-sur-Yon (Vendée). À ce titre, cette entreprise familiale vient d’y injecter plus de 25 M€. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique « Ambitions 2022 », lancé en 2016.

Pour rappel, cette filiale spécialisée dans la location de bâtiments modulaires (espaces de travail et d’activité) à court, moyen ou long terme, a finalisé trois projets, entre novembre 2020 et mars 2021, dont l’ouverture d’un nouveau site de 2 370 m² à Brumath (Bas-Rhin). S’y ajoutent l’emménagement de l’agence Nord dans de nouveaux locaux de 4 000 m² à Lestrem (Pas-de-Calais) et l’installation de l’agence Sud-Ouest dans un site plus spacieux à Pibrac (Haute-Garonne). Des autorisations administratives sont par ailleurs en cours d’obtention en vue de l’ouverture d’un nouveau centre Cougnaud Services dans la région nord-parisienne d’ici 2022.