[Communiqué] Côte d’Or : Vitagora organise l’Agrifood’ture Challenge à Dijon.

Vitagora est un pôle de compétitivité agroalimentaire situé à Dijon (Côte-d’Or). L’association professionnelle a organisé, en partenariat avec FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté, EIT Food et MPowerBIO, la première édition du Challenge Agrifood’ture en septembre 2022. L’événement est un concours international de pitchs sur les transitions d’alimentation durable

Plus de 150 start-up venues d’Autriche, d’Espagne et du Royaume-Uni, qui œuvrent dans le domaine de l’agroalimentaire, ont participé à l’événement. Environ 33 start-up ont été sélectionnées par le jury, et quatre ont été récompensées. Les lauréats ont reçu chacun une aide de 3 000 euros en plus d’un accès à la formation ToasterLab. Précisons qu’il s’agit d’un programme d'accélération 100 % Agrifood à destination des start-up et des PME les plus prometteuses, pour leur permettre d'accéder plus rapidement à l'industrialisation et à la mise sur le marché de leurs produits et services en France ou à l'étranger. En complément, ils auront accès à des ressources de développement commercial et industriel.

L’événement co-organisé par Vitagora est une occasion de soutenir les start-up et les PME et de réunir les acteurs de la transformation des produits agricoles destinés à l’alimentation, notamment des investisseurs et des chercheurs pour appuyer la chaîne de valeur de la filière agroalimentaire.