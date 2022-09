[Communiqué] Côte-d’Or : un nouveau site Amazon à Longvi

Amazon Logistics, filiale du groupe de distribution Amazon, vient d’inaugurer à l’été 2022 son nouveau site de livraison. D’une superficie de 11 000 m², l’agence se trouve dans la zone industrielle de Longvic, située en périphérie de Dijon (Côte-d’Or). La cérémonie a eu lieu en présence de Danielle Juban, la vice-présidente de Dijon Métropole en charge du développement économique, de Céline Tonot, la première adjointe au maire de Longvic, et de François Borghesi, le responsable régional des opérations d’Amazon Logistics.

L’aménagement de cette nouvelle infrastructure a pour objectif de se rapprocher davantage des clients d’Amazon dans la commune de Longvic et des villes voisines, afin de répondre efficacement à leurs besoins et leurs demandes. Soulignons que le secteur de distribution de cette agence peut s’étendre jusqu’à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et à Besançon (Doubs).

Pour la municipalité, ce nouveau site relève d’un intérêt économique puisqu’il a d’ores et déjà permis la création de quelque 30 emplois cette année.