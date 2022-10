[Communiqué] Côte-d’Or : Oncodesign Precision Medicine signe un partenariat avec Servier

Oncodesign Precision Medicine (OPM) est une filiale du groupe pharmaceutique Oncodesign. Située à Dijon (Côte d’Or), elle est spécialisée dans la biotechnologie et la médecine de précision. OPM se tourne vers la recherche autour du cancer du pancréas. Dans le cadre d’un nouveau projet intitulé STarT Pancréas, une convention de partenariat a été signée avec le laboratoire international Servier. La collaboration durera trois ans en vue de développer des traitements de l’adénocarcinome canalaire du pancréas.

Un test clinique de l’intelligence artificielle OncoSNIPE et une validation expérimentale sont en cours. L’IA OncoSNIPE permet d’identifier les problématiques de résistance aux traitements anticancéreux des patients par une contextualisation des données cliniques et d’imagerie, et par l’enrichissement de données issues des dossiers patients.

Dans un premier temps, 500 000 euros seront versés par OPM, et la même somme devrait être acquittée avant la fin 2024. En contrepartie, Servier aura l’exclusivité mondiale de la licence sur les résultats du programme. Notons que les modalités de paiement se présentent comme suit : la mise en œuvre des recherches est financée par Servier. Quant au programme d’identification des cibles, il sera subventionné par les deux sociétés.