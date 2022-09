[Communiqué] Côte-d’Or : Mannesmann Stainless Tubes, partenariat avec Gemaco

L’entreprise Mannesmann Stainless Tubes est implantée sur le site industriel de Metal’Valley, à Montbard (Côte-d’Or). Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des tubes sans soudure en acier inoxydable, superalliages et alliages de nickel. La société réalise également des tests d’épreuves hydrauliques pour assurer la tenue des tubes aux pressions élevées. Ses tubes sont utilisés par l’industrie du pétrole, l’aéronautique, l’industrie chimique et dans les centrales électriques.

En 2022, le leader mondial des tubes inox entend améliorer son offre dédiée à l’industrie des engrais et de l’urée. Pour ce faire, il a récemment signé un accord de partenariat avec le fournisseur de matériaux de tuyauterie pour les applications corrosives, Gemaco.

Cette collaboration permet d’apporter aux clients les avantages de l’acier inoxydable duplex DMV 29.7 et la disponibilité du stock de Gemaco. L’objectif est de garantir des délais de livraison rapides pour les projets urgents. Précisons que le DMV 29.7 est spécialement développé pour les environnements liés à la production d’urée et de carbamate.