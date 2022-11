[Communiqué] Côte-d'Or : le groupe Bordet et l'Institut Jean Lamour créent « CarBioLab », un laboratoire de carbone biosourcé

Le groupe Bordet, producteur de dérivés de charbon implanté à Leuglay (Côte-d'Or), a signé un accord de partenariat avec l'Institut Jean Lamour le 27 octobre 2022. Cette unité de l'Université de Lorraine est un laboratoire spécialisé dans la recherche fondamentale en science et ingénierie des matériaux et des procédés. La collaboration entre les deux entités porte sur la création d’un laboratoire commun baptisé « CarBioLab ». Celui-ci développera des charbons actifs de haute technicité et se chargera de l’industrialisation des produits. Ils seront destinés aux supercondensateurs des véhicules électriques et hybrides, et à l’épuration de biogaz.

Ce laboratoire bénéficiera d'un financement d'environ 1,5 million d'euros sur une durée de quatre ans. Les premières applications concrètes de ce projet devraient voir le jour d'ici à 2023. Soucieux de l’impact environnemental, le groupe Bordet vise également à réduire son empreinte carbone. La société dirigée par Cyril Florès ambitionne de devenir une industrie 4.0 et respectueuse de l’environnement d’ici à 2026.