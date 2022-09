[Communiqué] Côte-d’Or : Le « Developers Group Dijon » organise un « DevFest » en décembre

Le « Developers Group Dijon » regroupe des entreprises du numérique de la métropole dijonnaise, dans le département de la Côte-d’Or. C’est une association créée en juin 2022 à l’initiative de Dijon Métropole et d’un collectif d’entreprises du numérique dijonnais. Elle a pour vocation de proposer des événements à la communauté locale de développeurs. La première conférence « DevFest » aura lieu au mois de décembre 2022, et l’association fait appel à toutes les entreprises de la région pour y participer.

Le groupe a pu lancer ce premier « DevFest Dijon » grâce à sa collaboration avec GDG, « Google Developer Groups ». Il s’agit d’un rendez-vous destiné aux développeurs et aux développeuses, débutants et expérimentés. Ce sera une opportunité pour les participants de partager leurs expériences en intervenant aux conférences techniques et aux ateliers. Un appel à communication est ouvert jusqu’à mi-octobre. Les développeurs, les chefs de projet, et même les consultants, peuvent choisir entre un « short talk » de vingt-cinq minutes ou une conférence de quarante-cinq minutes.