[Communiqué] Côte-d’Or : la start-up Symone vise une mise en circulation de son nouveau modèle d’autocar en 2024

Depuis sa création en 2020, la start-up Symone développe un nouveau moyen de transport pour effectuer les longs trajets. Il s’agit d’un modèle d’autocar capable d’accueillir à son bord des passagers et des véhicules (voitures et motos). Le bus disposera notamment d’une partie inférieure, aménagée en cabine à haut niveau de confort, et d’une partie supérieure, transformée en parcage. Selon la jeune entreprise originaire de Dijon (Côte-d’Or), le véhicule qui fonctionnera à l’hydrogène permettra aux automobilistes et aux motocyclistes de se soustraire aux longs trajets sur les autoroutes.

Avec un projet aujourd’hui en phase de conception, la start-up a prévu de lancer une opération de financement participatif au cours de cette année 2023. Succédant à deux premières campagnes, cette nouvelle collecte de fonds doit servir à finaliser la fabrication du prototype. L’objectif, pour Symone, est de mettre en circulation un premier modèle à l’occasion des Jeux olympiques de Paris en 2024.