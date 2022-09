[Communiqué] Côte-d’Or : l’industriel STI-Genlis au salon Business Industries de Dijon.

L’édition 2022 du salon Business Industries s’est tenue au parc des expositions et des congrès de Dijon (Côte-d’Or) les 7 et 8 septembre derniers. Cet événement a rassemblé durant deux jours les acteurs des filières industrielles, fournisseurs, fabricants et sous-traitants. Les acheteurs ainsi que les donneurs d’ordre en quête de produits innovants et de nouvelles technologies pour optimiser leurs processus de production ont également participé à l’événement.

Cette année, la société STI-Genlis a répondu présente à ce rendez-vous. Cette entreprise de Genlis (Côte-d’Or), en région Bourgogne-Franche-Comté, a mis en avant ses solutions de câblage électrique et d’intégration électrique pour l’industrie, qui représente son principal secteur d’activité. Parmi les produits de ce sous-traitant industriel figurent des armoires électriques, des faisceaux électriques ainsi que des platines électriques. Ce salon a permis à ce fabricant de donner un nouvel élan à son image et à sa notoriété, tout en consolidant sa position dans ses domaines d’activité.