[Communiqué] Côte-d’Or : l’extension de l’atelier de Proteor se poursuit jusqu’en septembre 2023

Le leader français de l’orthopédie externe Proteor a investi environ 6 millions d’euros pour agrandir son site de production à Seurre (Côte-d’Or). Le projet comprend la construction d’un nouveau bâtiment de plus de 2 000 mètres carrés et l’agrandissement de l’atelier de fabrication d’orthèses et de prothèses sur - mesure. Les travaux ont commencé en 2021 et se poursuivront jusqu’en septembre 2023.

Cette extension permettra à Proteor d’augmenter sa production annuelle de 10 %. Une trentaine de nouveaux emplois accompagnera cet investissement. Précisons que l’atelier de fabrication sort chaque année environ 22 000 dispositifs médicaux. Le site réunit trois activités, dont la création de dispositifs médicaux, le développement de logiciels métiers pour l’orthopédie et la fabrication des composants des prothèses et d’orthèses.

Rappelons que l’entreprise a participé à la première Journée de l’innovation en santé de défense (JISDD) qui s’est déroulée le 7 décembre 2022 à Paris. L’évènement lui a permis de présenter la jambe bionique Synsys au personnel du Service de santé des armées. Commercialisée au début de l’année 2022, cette prothèse permet de retrouver une mobilité se rapprochant du mouvement naturel de la marche.